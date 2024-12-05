Депутат Колесник назвал ожидаемой попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

В России знали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать место запуска ракет «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что было бы странно думать, что Киев не предпримет такую попытку. Депутат добавил, что в любом случае удар украинских войск по территории полигона в Астраханской области закончился неудачей.

«Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

5 декабря ВСУ совершили попытку атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда производился запуск недавно поставленных на вооружение армии России баллистических ракет средней дальности «Орешник». Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили вражеский дрон, поэтому при взрыве беспилотника повреждение получили лишь ворота при въезде на территорию полигона.

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

В России оценили защищенность атакованного ВСУ места запуска «Орешника»

Уровень защищенности полигона Капустин Яр в Астраханской области, с которого запускали российский «Орешник», весьма высок. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Говоря о попытке ВСУ ударить по объекту беспилотником, специалист заметил, что таким образом Украина хотела показать свой гнев, однако безуспешно.

Очевидно, что этот полигон защищен, что и было продемонстрировано в результате отражения этой атаки. Это большой, степной полигон, значит, этот дрон достаточно долго летел. Им немцы передали серьезные беспилотники. Разумеется, выводы сделаны Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Эксперт предположил, что ВСУ и дальше будут пытаться бить по разным военным объектам на территории России, чтобы прощупать систему ПВО. Он добавил, что теперь противник не станет расходовать дроны сотнями, как это было раньше — для разведки Киев будет запускать по несколько десятков беспилотников. Тем не менее все они будут сбиты российскими средствами радиоэлектронной борьбы или системами ПВО, подытожил эксперт.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В «Роскосмосе» предложили изменить мощность «Орешника»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заметил, что мощность российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» возможно изменить, если запрос на это поступит от Министерства обороны.

При этом Борисов не ответил о том, как именно могут быть изменены характеристики снарядов. «Сколько нужно Министерству обороны, столько и сделает», — подчеркнул глава госкорпорации.

Пока со стороны Минобороны не поступало предложений по улучшению характеристик ракеты. В оборонном ведомстве заявили, что успешный пуск «Орешника» подтвердил готовность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России выполнить поставленные военным руководством задачи в любых условиях.