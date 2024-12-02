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07:53, 2 декабря 2024Россия

В Минобороны высказались о пуске «Орешника»

Минобороны: пуск «Орешника» показал, что РВСН выполняют задачи в любых условиях
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Боевое применение баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник» показало, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) могут выполнять задачи в различных условиях. Об этом заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Иван Бувальцев в статье для «Красной звезды».

«В Ракетных войсках стратегического назначения в рамках решения задач стратегического сдерживания и поддержания постоянной боевой готовности отработаны все спланированные мероприятия, в том числе по слаживанию воинских частей и подразделений», — заверил Бувальцев.

По его словам, о готовности РВСН выполнять задачи в любых условиях также свидетельствует успешно выполненный учебно-боевой пуск балиистической ракеты «Ярс» в рамках тренировки стратегических ядерных сил.

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» 21 ноября. Тогда президент России Владимир Путин сообщал, что ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске. Это стало ответом на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России.

Применение «Орешника» сравнимо по мощи с ядерным ударом, рассказывал Путин. Он также описывал эпицентр взрыва от «Орешника» словами «все превращается в пыль». Руководство Генштаба, по словам Путина, совместно с Минобороны подбирает подходящие цели для следующего удара по Украине.

ЖЗЛ
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