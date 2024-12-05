В России высказались о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»

Военный эксперт Дандыкин: полигон Капустин Яр надежно защищен от атак ВСУ

Атакованное Вооруженными силами Украины (ВСУ) место запуска «Орешника» — полигон Капустин Яр в Астраханской области — обладает высоким уровнем защищенности, утверждает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин высказался об очередной атаке украинских беспилотников.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Как стало известно Mash, средства противовоздушной обороны сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию полигона.

«У них еще не остыло после "Орешника". (...) Очевидно, что этот полигон защищен, что и было продемонстрировано в результате отражения этой атаки. Это большой, степной полигон, значит, этот дрон достаточно долго летел. Им немцы передали серьезные беспилотники. Разумеется, выводы сделаны», — объяснил Дандыкин.

При этом он выразил уверенность в том, что ВСУ будут продолжать попытки атак по российским объектам, «прощупывая нашу ПВО»

Все, что сейчас летит, уже не так масштабно, как раньше по 200 штук, несколько десятков могут запустить. Пока все успешно сбивают или средствами радиоэлектронной борьбы, или средствами противовоздушной обороны Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Президент России Владимир Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Глава государства заявил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.