Путин назвал подробности размещения «Орешника» в Белоруссии

Путин: «Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России

Ракетная система «Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил (РВСН ВС) России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства уточнил, что определение целей «Орешника» останется за Минском. Путин добавил, что данные ракетные системы будут поступать на вооружение армии России и в Белоруссию параллельно.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на территории возглавляемой им республики новые системы вооружений. В их числе он указал «Орешник».

Президент России назвал возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Он отметил, что для этого необходимо будет определить минимальную дальность данных ракетных комплексов.