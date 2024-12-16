Белоусов назвал время полета американских ракет из Германии до Москвы

Белоусов: ракеты США могут долететь из Германии до Москвы за восемь минут

Ракеты средней дальности, которые Вашингтон планирует разместить в Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в июле Вашингтон и Берлин сделали официальное заявление о размещении в 2026 году в Германии ракет средней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии до 2400 километров.

«А в дальнейшем — о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут», — сказал Белоусов.

Глава министерства также заявил, что российское оборонное ведомство должно быть готово к любому развитию событий, включая вероятный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет.