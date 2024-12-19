Путин высказался о достижении Россией целей в Сирии

Путин: ситуация в Сирии — не поражение для России, мы своих целей достигли

Сложившаяся в Сирии ситуация не является поражением для России, Москва своих целей достигла. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вам хочется подать все, что происходит в Сирии, как поражение России. Это не так. Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы видели в Афганистане. В целом мы своих целей достигли», — сказал он.

По словам российского президента, даже группировки, воевавшие в свое время с экс-президентом Сирии Башаром Асадом, претерпели внутренние изменения.

«Недаром многие страны Запада стремятся наладить с ними контакты. Если они — террористические организации, что ж вы туда лезете? Значит, они изменились. Значит, в некоторой степени наши цели достигнуты», — заключил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что пока не виделся с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом, но у него есть планы это сделать в скором времени.