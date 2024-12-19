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13:34, 19 декабря 2024Мир

Путин рассказал о планах встретиться с Асадом

Путин заявил, что не виделся с Асадом, но планирует это сделать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не виделся с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом, но у него есть планы это сделать. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, а также обязательно поговорить с ним в скором времени», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что не знает точно, когда встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что четыре года не разговаривал с республиканцем с момента его ухода из Белого дома в 2021 году. Однако российский лидер добавил, что готов поговорить с 47-м президентом Соединенных Штатов «в любое время».

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