Путин рассказал о планах встретиться с Асадом

Путин заявил, что не виделся с Асадом, но планирует это сделать

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не виделся с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом, но у него есть планы это сделать. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, а также обязательно поговорить с ним в скором времени», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что не знает точно, когда встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что четыре года не разговаривал с республиканцем с момента его ухода из Белого дома в 2021 году. Однако российский лидер добавил, что готов поговорить с 47-м президентом Соединенных Штатов «в любое время».