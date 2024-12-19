Путин заявил о возможности устроить дуэль с «Орешником» не только в Киеве

Путин: дуэль с «Орешником» можно устроить не только в Киеве, но и в другом месте

Дуэль западных систем противоракетной обороны (ПРО) с российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» можно устроить не только в Киеве, но и другом месте. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пускай они включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше по 24 штуки», — рассказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия готова к подобному гипотетическому столкновению в любом месте и в любое временя, даже «прямо сейчас, прямо сегодня».

Ранее Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» по Киеву. В частности, российский лидер предложил Западу поставить системы ПРО в любом месте, а Россия туда запустит «Орешник». В качестве места президент предложил столицу Украины — Киев.