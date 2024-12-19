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09:52, 19 декабря 2024Россия

Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения

Генпрокурор Краснов: Путину доложили о больших нарушениях в Минпросвещения
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения. Об этом сообщил Генпрокурор Игорь Краснов в ходе заседания комитетов Совета федерации, передает ТАСС.

Он пояснил, что в ведомстве были проведены масштабные проверки.

Краснов также рассказал, что уголовные дела о хищениях при реализации национальных проектов на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей возбуждены в России в 2024 году по материалам прокуратуры.

До этого в Совфед поступило представление о назначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Предварительное обсуждение его кандидатуры состоялось.

Подчеркивалось, что 20 декабря вопрос будет вынесен на пленарное заседание верхней палаты парламента.

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