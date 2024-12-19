В Совете Федерации обсудят кандидатуру Краснова на должность генпрокурора

В Совфеде прошло предобсуждение кандидатуры Краснова на пост генпрокурора

В Совет Федерации поступило представление о назначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Предварительное обсуждение его кандидатуры состоялось. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, по итогу предварительного обсуждения будут подготовлены необходимые заключения для проведения консультаций на пленарном заседании верхней палаты парламента, которое состоится завтра, 20 декабря. На нем заслушают вопрос о кандидатуре Игоря Краснова на должность генерального прокурора на новый срок.

Ранее генпрокурор России раскрыл число привлеченных за нарушения антикоррупционных правил чиновников. Так, в 2024 году около 30 тысяч человек привлекли за нарушения антикоррупционных правил к дисциплинарной ответственности.