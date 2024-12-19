Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 19 декабря 2024Силовые структуры

В Совете Федерации обсудят кандидатуру Краснова на должность генпрокурора

В Совфеде прошло предобсуждение кандидатуры Краснова на пост генпрокурора
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Совет Федерации поступило представление о назначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Предварительное обсуждение его кандидатуры состоялось. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, по итогу предварительного обсуждения будут подготовлены необходимые заключения для проведения консультаций на пленарном заседании верхней палаты парламента, которое состоится завтра, 20 декабря. На нем заслушают вопрос о кандидатуре Игоря Краснова на должность генерального прокурора на новый срок.

Ранее генпрокурор России раскрыл число привлеченных за нарушения антикоррупционных правил чиновников. Так, в 2024 году около 30 тысяч человек привлекли за нарушения антикоррупционных правил к дисциплинарной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения

      В Крыму отреагировали на слова Зеленского о невозможности вернуть контроль над регионом

      Экс-глава инспекции УФСИН требовал от работников отдавать ему премии и был осужден

      В ЕС признали неготовность к приходу Трампа в Белый дом

      Российский бизнес приготовился к повышению цен

      Стало известно о связанном с Трампом приказе группировке ВСУ в Курахово

      У выброшенной с балкона возлюбленным 14-летней россиянки не пострадал ни один орган

      Микропластик связали с раком и воспалением легких

      Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

      Россиянка случайно оказалась в «списках террористов» и была депортирована из Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше