Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 9 декабря 2024Силовые структуры

Генпрокурор раскрыл число привлеченных за нарушения антикоррупционных правил чиновников

Генпрокурор РФ Краснов: 30 тысяч чиновников нарушили антикоррупционные правила
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В 2024 году около 30 тысяч чиновников привлекли за нарушения антикоррупционных правил к дисциплинарной ответственности. Об этом ТАСС рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, это происходило после проверок прокуратуры. В результате 500 человек уволили из-за утраты доверия. Ранее такие нарушители могли уволиться по собственному желанию, однако сейчас законодательство не позволяет им это сделать. «Теперь у них возникли большие, я бы сказал, непреодолимые сложности вернуться на госслужбу», — заключил Краснов.

Также генпрокурор призвал шире применять возможности искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией в России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп заявил о желании Зеленского пойти на соглашение с Россией

      В ДНР оценили взятие Шевченко перспективами выхода к Покровску

      Трамп высказался о жене Байдена

      Трамп высказался об отношении к НАТО

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на линии фронта

      Россиянка заявила о совратившем ее 13-летнюю дочь в лагере тренере по танцам

      66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

      Стало известно о судьбе нескольких пропавших без вести жителей Курской области

      В ДНР капрала грузинской армии заочно приговорили к 14 годам за наемничество в ВСУ

      Российское «Изделие-305» в зоне СВО сравнили со скальпелем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше