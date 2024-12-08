Искусственный интеллект призвали шире применять для борьбы с коррупцией в России

Генпрокурор Краснов призвал шире применять ИИ для выявления коррупции в России

Возможности искусственного интеллекта (ИИ) призвали шире применять для борьбы с коррупцией в России. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в беседе с ТАСС.

Генпрокурор считает, что ИИ можно использовать для выявления коррупционных рисков при выплатах премий чиновникам и предоставлении государственных услуг.

«Для этого требуются отличные знания многих законов, широкий кругозор. Все это есть у моих подчиненных. Но вместе с тем я дал поручение шире использовать возможности искусственного интеллекта», — пояснил Краснов.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин подсчитал ущерб от коррупции в России. В 2024 году он достиг 14,2 миллиарда рублей. Также председатель СК сообщил, что в 2024 году следователи направили в суд девять тысяч уголовных дел, возбужденных по факту коррупции — на 14,4 процента больше, чем годом ранее.

