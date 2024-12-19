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13:43, 19 декабря 2024Бывший СССР

Рада со второй попытки утвердила исключение депутата за критику власти

Рада со второй попытки исключила из комитета критиковавшего власть Бойко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины исключила из состава комитета по правам человека и реинтеграции критиковавшего власть депутата и главу парламентской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Чисто символический шаг, но как есть», — высказался политик.

Рада со второй попытки утвердила исключение депутата после высказываний с критикой власти за положение русского языка в стране. За принятие решения проголосовали 258 парламентариев.

Ранее глава правящей парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о повторном рассмотрении исключения Бойко из комитета. По его словам, именно депутаты «Слуги народа» дали высокий процент голосования за исключение Бойко.

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