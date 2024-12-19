Рада со второй попытки утвердила исключение депутата за критику власти

Рада со второй попытки исключила из комитета критиковавшего власть Бойко

Верховная Рада Украины исключила из состава комитета по правам человека и реинтеграции критиковавшего власть депутата и главу парламентской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Чисто символический шаг, но как есть», — высказался политик.

Рада со второй попытки утвердила исключение депутата после высказываний с критикой власти за положение русского языка в стране. За принятие решения проголосовали 258 парламентариев.

Ранее глава правящей парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о повторном рассмотрении исключения Бойко из комитета. По его словам, именно депутаты «Слуги народа» дали высокий процент голосования за исключение Бойко.