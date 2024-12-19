В Верховной Раде повторно рассмотрят исключение из комитета критиковавшего власть нардепа

ВР повторно рассмотрит исключение Бойко из комитета по правам человека

Верховная Рада (ВР) Украины повторно рассмотрит постановление об исключении критиковавшего власть депутата и главы парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко из комитета по вопросам прав человека. Об этом сообщил глава правящей парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

«Призываем сегодня фракции, группы и их лидеров, в частности Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и других, кто так много говорил об этом решении, кто ходил с плакатами, не убегать из зала во время голосования, не прятаться, а проголосовать об исключении Юрия Бойко», — написал Арахамия.

По его словам, именно депутаты «Слуги народа» дали высокий процент голосования за исключение Бойко из комитета.

Ранее депутаты от партий «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Голос» публично потребовали лишения мест в Верховной Раде членам депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Бойко после его допроса в Службе безопасности Украины.