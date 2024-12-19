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12:12, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Верховной Раде повторно рассмотрят исключение из комитета критиковавшего власть нардепа

ВР повторно рассмотрит исключение Бойко из комитета по правам человека
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада (ВР) Украины повторно рассмотрит постановление об исключении критиковавшего власть депутата и главы парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко из комитета по вопросам прав человека. Об этом сообщил глава правящей парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

«Призываем сегодня фракции, группы и их лидеров, в частности Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и других, кто так много говорил об этом решении, кто ходил с плакатами, не убегать из зала во время голосования, не прятаться, а проголосовать об исключении Юрия Бойко», — написал Арахамия.

По его словам, именно депутаты «Слуги народа» дали высокий процент голосования за исключение Бойко из комитета.

Ранее депутаты от партий «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Голос» публично потребовали лишения мест в Верховной Раде членам депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Бойко после его допроса в Службе безопасности Украины.

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