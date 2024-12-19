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06:30, 19 декабря 2024Наука и техника

Раскрыт фактор риска развития болезни Альцгеймера

Alzheimer's & Dementia: провоспалительная диета повысила риск деменции
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые Института Гленна Биггса при Медицинском центре Техасского университета в Сан-Антонио, Медицинской школы Бостонского университета и Фрамингемского исследования сердца раскрыли, что высокие значения индекса пищевого воспаления (DII) являются фактором повышения риска деменции, включая болезнь Альцгеймера (БА). Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia.

Индекс пищевого воспаления (DII) — стандартизированный инструмент для оценки воспалительного потенциала рациона. Высокие значения DII указывают на провоспалительную диету, насыщенную такими компонентами, как насыщенные жиры и обработанные углеводы, которые связаны с системным воспалением. Предполагается, что хроническое воспаление усиливает нейродегенеративные процессы, способствуя развитию когнитивных нарушений.

Для анализа использовались данные из когорты потомков участников Фрамингемского исследования сердца (FHS), включающие 1487 человек старше 60 лет без деменции на исходном уровне. Информация о питании собиралась с помощью анкет по частоте приема пищи в трех циклах обследования. Оценки DII рассчитывались на основе 36 диетических компонентов, которые классифицировались как провоспалительные или противовоспалительные.

В течение медианного периода наблюдения, составлявшего 13 лет, у 246 участников развилась деменция, включая 187 случаев болезни Альцгеймера. Анализ показал, что более высокие баллы DII были ассоциированы с увеличением риска деменции. Каждое увеличение DII повышало риск деменции от любой причины на 21 процент, а риск деменции при БА — на 20 процентов.

Риск значительно возрастал среди участников с наивысшими баллами DII: вероятность деменции у них была на 84 процентов выше, чем у тех, кто придерживался противовоспалительной диеты. Эти резульаты оставались значимыми даже после учета демографических факторов, уровня физической активности, индекса массы тела и общего потребления энергии.

Результаты исследования подтверждают роль воспаления в нейродегенеративных процессах и указывают на важность противовоспалительных диет, таких как средиземноморская, для снижения риска деменции. Включение оценки DII в рекомендации по питанию может стать важным инструментом профилактики когнитивных нарушений.

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