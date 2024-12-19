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20:45, 19 декабря 2024Россия

Раскрыт процент реализации послания Путина Федеральному собранию

Володин: послание президента Путина Федеральному собранию реализовано на 84,3 %
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию на данный момент реализовано на 84,3 процента. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Мы уделяем большое внимание реализации послания, понимая, что от него зависит решение ключевых задач развития страны», — заявил Володин во время встречи с российским лидером в режиме видео-конференц-связи.

На сегодняшний день, уточнил он, реализовано 75 пунктов из 89. «Работа продолжается», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Путин выступит с новым посланием Федеральному собранию в 2025 году. Пресс-секретарь главы государства отметил при этом, что точной даты пока нет. «Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянут во времени», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что традиционно послание оглашают в конце зимы или весной.

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