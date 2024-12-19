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19:03, 19 декабря 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение до 22 декабря
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 19 по 22 декабря в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Не выходите в горы в снегопад и непогоду, — говорится в сообщении. — Находясь в горах, следите за изменением погоды».

Ранее в горах Северной Осетии объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности. В МЧС заявили, что 19 декабря в горных районах популярного у туристов российского региона будет лавиноопасно выше 2000 метров.

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