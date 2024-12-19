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10:54, 19 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о подорожании ключевых новогодних блюд

Аналитик Зобов: в России заметно подорожали овощные, мясные и сырные нарезки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Freepik

В 2024 году в России заметно подорожали ключевые блюда к новогоднему столу, речь идет в том числе о росте розничных цен на овощные, мясные и сырные нарезки. Об этом заявил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, его слова приводит ТАСС.

Так, средняя стоимость овощной нарезки, в состав которой входят 600 граммов помидоров и огурцов, а также 300 граммов зелени, в российских магазинах за 12 месяцев увеличилась на 12 процентов и составила 436 рублей. В свою очередь, мясные и сырные ассорти за год подорожали в среднем на 8,5 процента, до 1140 рублей, уточнил эксперт.

Доктор экономических наук Виктория Бондаренко связала подобную динамику цен с рядом факторов. К числу основных причин удорожания основных новогодних блюда она отнесла усиление инфляционного давления, рост издержек производителей на фоне увеличения кредитной нагрузки из-за резкого повышения ключевой ставки. Кроме того, на ситуацию, по ее мнению, оказывает влияние ажиотажный спрос на определенные категории продуктов в преддверии новогодних праздников.

Ранее Зобов включил Чукотку, Камчатку и Магаданскую область в топ-3 российских регионов с самыми высокими ценами на продукты к новогоднему столу. Стандартный праздничный набор в первом регионе обойдется гражданам в среднем в 16 тысяч рублей, во втором — в 13,2 тысячи, а в третьем — примерно в 12 тысяч. В то же время траты москвичей на эти цели, согласно подсчетам эксперта, в 2024 году составят порядка 10 тысяч.

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