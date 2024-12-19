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20:07, 19 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин 28 раз ударил ножом оказывавшего знаки внимания его жене друга

В Черкесске мужчина зарезал друга, оказывавшего знаки внимания его жене
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Черкесске местного жителя заподозрили в расправе над знакомым из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 ноября подозреваемый поссорился с товарищем, так как тот оказывал знаки внимания его жене. Россиянин схватил нож и нанес 28 ударов сопернику. Он не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемого уже задержали, он заключен под стражу.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к 20 годам лишения свободы 32-летнего жителя Подмосковья за расправу над мужчиной ради денег.

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