Россиянин 28 раз ударил ножом оказывавшего знаки внимания его жене друга

В Черкесске мужчина зарезал друга, оказывавшего знаки внимания его жене

В Черкесске местного жителя заподозрили в расправе над знакомым из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 ноября подозреваемый поссорился с товарищем, так как тот оказывал знаки внимания его жене. Россиянин схватил нож и нанес 28 ударов сопернику. Он не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемого уже задержали, он заключен под стражу.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к 20 годам лишения свободы 32-летнего жителя Подмосковья за расправу над мужчиной ради денег.