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12:31, 19 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин дважды похитил деньги для выплаты пенсий у почтальонов и попался

В Томске задержали мужчину, похитившего 800 тысяч рублей пенсий у почтальонов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Томской области сотрудники полиции задержали жителя поселка Зональная Станция, который дважды нападал на почтальонов в подъезде и похищал у них деньги, предназначенные для выплаты пенсий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, первое нападение произошло летом 2020 года в подъезде дома по улице Федора Лыткина в Томске. Тогда мужчина, скрывая свое лицо маской, ударил женщину-почтальона деревянным предметом, после чего вырвал из ее рук сумку и выбежал на улицу, прыснув перцовым баллончиком в лицо потерпевшей. Оказалось, что в похищенной сумке находились более 260 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий.

Второе нападение произошло накануне в подъезде одного из домов на улице Мокрушина. Мужчина напал на другую женщину-почтальона и похитил у нее сумку, в которой находились около 600 тысяч рублей для выплаты пенсий.

Вскоре злоумышленник был задержан. В ходе обысков в его доме силовики обнаружили 400 тысяч рублей. Остальные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статьям 161 («Грабеж») и 162 («Разбой») УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Оренбургской области двух мужчин и одну женщину приговорили к различным срокам за нападение и перестрелку с инкассаторами.

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