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10:06, 19 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин ограбил микрофинансовую организацию и угрожал взорвать гранату при задержании

В Бурятии на 8 лет осудили мужчину, ограбившего микрофинансовую организацию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Бурятии суд приговорил 57-летнего жителя Закаменска к восьми годам лишения свободы за то, что он ограбил микрофинансовую организацию и при задержании угрожал взорвать гранату. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 162 («Разбой, совершенный с применением оружия»), части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Как установил суд, в июле текущего года фигурант решил ограбить микрофинансовую организацию. Для этого он выкопал ранее спрятанные на берегу реки Селенга охотничье ружье, пять патронов и гранату. Затем он пришел в офис организации, стал угрожать ружьем работнику и требовать все имеющиеся деньги. Сотрудница передала ему 63 тысячи рублей. Взяв деньги, он скрылся. Правоохранители установили его личность и выехали в Закаменск для задержания.

По информации ведомства, во время задержания он отказался добровольно сдаться и не открыл дверь квартиры. После того как силовики решили проникнуть к злоумышленнику через балкон, тот оказал сопротивление. Он достал гранату с извлеченной предохранительной чекой и направил в сторону оперативников ружье. Правоохранители привлекли жену фигуранта для переговоров. Ей удалось уговорить мужа сдаться и сложить оружие. После этого полицейские провели обыск в квартире. В результате были обнаружены деньги, ружье, патроны и граната.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сбежавший осужденный исправительного центра при задержании ранил сотрудника ФСИН.

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