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18:52, 10 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе беглый заключенный при задержании выстрелил в голову сотруднику ФСИН

СК: сбежавший на Алтае осужденный ранил в голову сотрудника ФСИН
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Барнауле сбежавший осужденный исправительного центра при задержании ранил сотрудника ФСИН. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным следствия, 10 декабря сотрудники правоохранительных органов вышли на след беглеца, но он при задержании оказал сопротивление. Он открыл стрельбу из огнестрельного оружия и ранил в голову сотрудника алтайского управления ФСИН. Ему понадобилась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Осужденный не вернулся в исправительный центр в октябре. Сейчас он на допросе у следователя.

2 декабря сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения.

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