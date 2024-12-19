Россиянин побывал в Гонконге и описал его словами «таких толп мигрантов нигде не видел»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Гонконге и описал его словами «таких толп мигрантов, захвативших город, я нигде не видел». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Во время прогулки по центру Гонконга автор увидел десятки палаток в парке Виктория и множество женщин в мусульманской одежде на улицах. «Странно. Городские скверы, лавочки и даже надземные переходы — везде сидят и лежат женщины. Одни просто отдыхают, другие активно общаются друг с другом и едят вместе», — рассказал он.

Сначала россиянин предположил, что мусульманки находятся в Китае нелегально и не имеют жилья. Позже он выяснил, что это приезжие из Индонезии, которые устроились домработницами. У них единственный выходной — воскресенье, и они проводят его в компании соотечественниц.

«Но почему палатки в парке? Почему перекусы в переходах? Да просто потому, что живут все эти домработницы, как правило, у своих "хозяев" и не имеют никакого общего пространства, чтобы собираться вместе», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер убедился в худших стереотипах о китайцах, пожив с ними в хостеле. Он пожаловался, что соседи постоянно шумели и громко сморкались.