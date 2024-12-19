Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 19 декабря 2024Путешествия

Россиянин побывал в Гонконге и описал его словами «таких толп мигрантов нигде не видел»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Гонконге и описал его словами «таких толп мигрантов, захвативших город, я нигде не видел». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Во время прогулки по центру Гонконга автор увидел десятки палаток в парке Виктория и множество женщин в мусульманской одежде на улицах. «Странно. Городские скверы, лавочки и даже надземные переходы — везде сидят и лежат женщины. Одни просто отдыхают, другие активно общаются друг с другом и едят вместе», — рассказал он.

Материалы по теме:
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023
«Кошмар начался на второй день» Истории туристов, которые решили бесплатно пожить у местных
«Кошмар начался на второй день»Истории туристов, которые решили бесплатно пожить у местных
27 сентября 2022

Сначала россиянин предположил, что мусульманки находятся в Китае нелегально и не имеют жилья. Позже он выяснил, что это приезжие из Индонезии, которые устроились домработницами. У них единственный выходной — воскресенье, и они проводят его в компании соотечественниц.

«Но почему палатки в парке? Почему перекусы в переходах? Да просто потому, что живут все эти домработницы, как правило, у своих "хозяев" и не имеют никакого общего пространства, чтобы собираться вместе», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер убедился в худших стереотипах о китайцах, пожив с ними в хостеле. Он пожаловался, что соседи постоянно шумели и громко сморкались.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения

      В ЕС признали неготовность к приходу Трампа в Белый дом

      Российский бизнес приготовился к повышению цен

      Стало известно о связанном с Трампом приказе группировке ВСУ в Курахово

      У выброшенной с балкона возлюбленным 14-летней россиянки не пострадал ни один орган

      Микропластик связали с раком и воспалением легких

      Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

      Россиянка случайно оказалась в «списках террористов» и была депортирована из Турции

      В Совфеде поддержали увеличение штрафов за нарушение ПДД в России

      Россиянин ограбил микрофинансовую организацию и угрожал взорвать гранату при задержании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше