Россиянин пожил в хостеле Гонконга с китайцами и убедился в худших стереотипах о них

Российский путешественник Алексей Кутовой пожил неделю в хостеле Гонконга с китайцами и признался, что убедился в худших стереотипах о них. Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

«Такого кошмара я нигде не встречал, хотя много путешествовал и останавливался в хостелах в разных странах. Да, это в общем-то нормально, что в хостелах попадаются странные, невоспитанные люди, но в Гонконге была поразительная концентрация неприятных персонажей», — пожаловался автор публикации.

Кутовой рассказал, что однажды, вернувшись в хостел после дня путешествия по красотам Гонконга, он почувствовал сильный запах табака. Оказалось, что его сосед-китаец как ни в чем не бывало курил, лежа на кровати и закрывшись шторой.

«Я смотрю на него и спрашиваю: "Эй, мужик, у тебя все нормально?". А он со слегка виноватым видом смотрит на меня, будто не понимает, что он делает что-то не так», — возмутился блогер, добавив, что в конце концов мужчина потушил сигарету, закинув ее в бутылку с водой, которая выполняла роль пепельницы.

Кутовому пришлось вызвать сотрудника хостела, чтобы нарушителю объяснили правила поведения и оштрафовали, но тот лишь принес банку пива в качестве извинений.

Кроме того, по словам автора, китайцы в этом хостеле постоянно «громко сморкались, отрыгивали, отхаркивали и всячески шумели». А в одну из ночей путешественник проснулся оттого, что другой его китайский сосед сидел на полу обложившись кучей вещей, перебирал журналы и шелестел пакетами в свете лампы.

«Это самое странное, что я видел в хостелах. Серьезно», — признался россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал во Вьетнаме и назвал три привычки местных жителей, которые могут отбить желание путешествовать по этой стране. В частности, его возмутило то, что вьетнамцы постоянно «очень громко и мерзко харкают».