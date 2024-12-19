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20:41, 19 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин попытался заживо сжечь соседку и получил девять лет колонии

В Волгограде суд дал 9 лет мужчине, который попытался заживо сжечь соседку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Волгограде суд приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, пытавшегося заживо сжечь 46-летнюю знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 30, пункта «д», части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 18 апреля пьяный осужденный облил соседку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Очевидцы вызвали скорую, женщину госпитализировали с обширными ожогами тела. Ее удалось спасти.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 55-летнего местного жителя, который расправился с семьей из трех человек 26 лет назад.

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