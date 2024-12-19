Россиянина осудили за совершенную 26 лет назад расправу над семьей из-за миллионного долга

В Красноярске суд приговорил к 17 годам мужчину за убийство семьи 26 лет назад

В Красноярске суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 55-летнего местного жителя, который расправился с семьей из трех человек 26 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. Он подробно рассказал о преступлении и показал место сокрытия тел.

Утром 1 июня 1998 года в полицию сообщили о пропаже 36-летнего мужчины, его 31-летней супруги и их пятилетней дочери. У них в квартире силовики обнаружили следы крови, волочения тел, гильзы и пули от огнестрельного оружия, свидетельствующие о вероятной расправе над всеми членами семьи. Тогда следователи возбудили дело, но виновного не нашли.

По версии следствия, в 1998 году осужденный взял в долг у главы пострадавшего семейства 20 миллионов (неденоминированных) рублей, однако возвращать их не захотел. Тогда подсудимый, вооружившись обрезом охотничьего ружья, переделанным под стрельбу боевыми патронами, и газовым пистолетом, пришел домой к знакомому и несколько раз выстрелил в него, его супругу и их маленькую дочь. Тела он закопал на дачном участке тестя.

Желая отвести от себя подозрение, фигурант попытался инсценировать разбойное нападение — вытащил из квартиры семьи бытовую технику и спрятал ее на территории соседнего здания, после чего с места происшествия скрылся. На его след вышли лишь в 2023 году.