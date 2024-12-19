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16:39, 19 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина заподозрили в расправе над матерью четырех детей

В Нижнем Тагиле задержали мужчину по подозрению в убийстве матери четырех детей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в расправе над 24-летней женщиной, матерью четырех детей. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, в ночь на 19 декабря потерпевшую нашли соседи. Они вызвали правоохранителей. В совершении преступления заподозрили 20-летнего сожителя женщины. Предварительно, орудие преступления — нож.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что задержанный регулярно избивал подругу. Летом он разбил об нее бутылку и оставил шрам на лице. После этого пара рассталась, но подозреваемый пытался вернуть женщину. Сейчас две дочери и два сына потерпевшей остались с бабушкой.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину за совершенную 12 лет назад расправу над знакомым.

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