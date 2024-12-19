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15:04, 19 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за совершенную 12 лет назад расправу над знакомым

В Петербурге задержали мужчину за убийство знакомого 12 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за совершенную 12 лет назад расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 30 мая 2012 года в городе Петергофе в гараже мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, там возник конфликт со знакомым. Злоумышленник выстрелили в него из охотничьего ружья. Чтобы скрыть преступление он поместил тело в багажник его машины и отвез в карьер Низинского сельского поселения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за совершенную 26 лет назад расправу над семьей из-за миллионного долга.

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