Россиянина задержали за совершенную 12 лет назад расправу над знакомым

В Петербурге задержали мужчину за убийство знакомого 12 лет назад

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за совершенную 12 лет назад расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 30 мая 2012 года в городе Петергофе в гараже мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, там возник конфликт со знакомым. Злоумышленник выстрелили в него из охотничьего ружья. Чтобы скрыть преступление он поместил тело в багажник его машины и отвез в карьер Низинского сельского поселения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за совершенную 26 лет назад расправу над семьей из-за миллионного долга.