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18:05, 19 декабря 2024Путешествия

Российская стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Niharika Kulkarni / Reuters

Работающая в Emirates стюардесса из России описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов из-за перечисленных выше недостатков.

Ранее эта же стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

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