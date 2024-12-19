Российская стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария»

Работающая в Emirates стюардесса из России описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов из-за перечисленных выше недостатков.

Ранее эта же стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.