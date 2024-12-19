Российские войска продвинулись на покровском направлении

DeepState: российские войска продвинулись возле Песчаного под Покровском в ДНР

Российские войска продвинулись в районе села Песчаного под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в Telegram.

Отмечается, что Вооруженные силы России также преуспели в районе Волково рядом с Покровском. Также подразделения Российской армии продвинулись вблизи населенных пунктов Трудовое, Успеновка, Загрызово, Новооленовка, Нескучное и Возрождение.

Кроме того, отмечается, что российские войска продвинулись в Курахово. По данным карты проекта, под их контролем оказалась большая часть территорий на юге и востоке города.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной сообщил, что контратака украинской армии возле поселка Шевченко под Покровском провалилась. По его словам, ближайшее воскресенье, 22 декабря, должно стать переломным для украинской армии.