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16:45, 16 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали про провал контратаки под Красноармейском

Военный ВСУ с позывным Мучной: контратака на Шевченко в ДНР провалилась
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Шевченко, расположенного вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), провалилась. Об этом сообщил военный ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте провала контратаки украинских войск сейчас скапливаются резервы Российской армии. Он добавил, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Дачное и смогли «потеснить» ВСУ севернее него.

Военный заключил, что ближайшее воскресенье должно стать переломным.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о взятии под контроль российскими войсками поселка Шевченко. Он также добавил, что ситуация для Вооруженных сил России на этом направлении значительно улучшилась.

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