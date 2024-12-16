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09:55, 16 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал об освобождении населенного пункта под Красноармейском

Пушилин заявил об освобождении поселка Шевченко под Красноармейском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об освобождении поселка Шевченко, расположенного вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Его слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что ситуация для Российской армии на этом направлении значительно улучшилась. «Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова, поэтому после освобождения [поселка] Шевченко ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — заявил Пушилин.

Ранее сообщалось о продвижении Вооруженных сил России на юго-западе покровского направления в районе поселков Шевченко и Песчаного. Известно о больших потерях у Вооруженных сил Украины.

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