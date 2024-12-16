Пушилин заявил об освобождении поселка Шевченко под Красноармейском

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об освобождении поселка Шевченко, расположенного вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Его слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что ситуация для Российской армии на этом направлении значительно улучшилась. «Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова, поэтому после освобождения [поселка] Шевченко ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — заявил Пушилин.

Ранее сообщалось о продвижении Вооруженных сил России на юго-западе покровского направления в районе поселков Шевченко и Песчаного. Известно о больших потерях у Вооруженных сил Украины.