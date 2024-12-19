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13:58, 19 декабря 2024Силовые структуры

Российский военнослужащий сбросил знакомого с седьмого этажа и получил 8,5 года колонии

В Барнауле суд приговорил к 8,5 года военного, сбросившего знакомого с лоджии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Миллера, сбросившего знакомого с седьмого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный выпивал с другом в квартире на седьмом этаже. Мужчине не понравилось поведение потерпевшего, поэтому он избил его, нанося удары по лицу, поднял над полом и выбросил с лоджии на землю. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Ендана Салчака за временное уклонение от службы.

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