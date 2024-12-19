Российский военнослужащий сбросил знакомого с седьмого этажа и получил 8,5 года колонии

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Миллера, сбросившего знакомого с седьмого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-м Восточном окружном военном суде.
По данным ведомства, военный выпивал с другом в квартире на седьмом этаже. Мужчине не понравилось поведение потерпевшего, поэтому он избил его, нанося удары по лицу, поднял над полом и выбросил с лоджии на землю. Пострадавший получил тяжелые травмы.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Ендана Салчака за временное уклонение от службы.