Российский военнослужащий сбросил знакомого с седьмого этажа и получил 8,5 года колонии

В Барнауле суд приговорил к 8,5 года военного, сбросившего знакомого с лоджии

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Миллера, сбросившего знакомого с седьмого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный выпивал с другом в квартире на седьмом этаже. Мужчине не понравилось поведение потерпевшего, поэтому он избил его, нанося удары по лицу, поднял над полом и выбросил с лоджии на землю. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Ендана Салчака за временное уклонение от службы.

