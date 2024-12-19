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09:11, 19 декабря 2024Из жизни

«Самая сексуальная ученая в мире» сняла на видео спасение большой змеи

Никита Савин
Никита Савин

Американская исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», спасла выползшую на оживленное шоссе змею и сняла это на видео. Ролик публикует издание What's the Jam.

28-летняя Мур заметила крупную змею, когда ехала по шоссе Route 41 недалеко от Майами, штат Флорида. Она остановила машину у обочины и отправилась спасать рептилию, которая могла попасть под колеса.

На кадрах видно, как Мур подбегает к змее, которая почти доползла до проезжей части. Девушка ловко поймала рептилию, отнесла ее к обочине и выбросила за ограждение. «Привет, приятель! Нет-нет-нет, мы уходим с дороги. Какой ты огромный!» — общается Мур с животным на видео.

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В беседе с What's the Jam она пояснила, что обычно относит змей в ту сторону, куда они направлялись, но в этом случае на шоссе было слишком много машин. Она также рассказала, что спасла змею вида Nerodia floridana. Это неядовитые рептилии, относящиеся к роду американских ужей, которые могут достигать в длину 190 сантиметров. Уж, спасенный Мур, был около метра в длину.

В августе Мур рассказала, что заболела солдатской болезнью из-за частых погружений с аквалангом. У нее диагностировали траншейную стопу, после того как несколько дней она находилась в воде по 15 часов.

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