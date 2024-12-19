Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
05:37, 20 декабря 2024Ценности

Стилист назвала способы подобрать шапку под форму лица

Стилист Хоботилова: людям с крупным лицом больше подходят шапки-бани
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Felipe Souza / Unsplash

Часто люди сталкиваются с проблемой выбора шапки и предпочитают мерзнуть, пока не найдут идеальный вариант, рассказала персональный стилист Оксана Хоботилова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые помогут подобрать головной убор под форму лица, отметив, что рекомендации актуальны не только для женщин, но и для мужчин.

Правильная вязаная шапка может стать тем самым аксессуаром, который сделает образ полным и интересным, убеждена эксперт. При выборе головного убора она призвала обращать внимание на два параметра. Во-первых, на черты лица. Руководствоваться при этом стоит правилом «подобное с подобным».

«Если у вас крупные и структурные линии лица, выбирайте шапки объемной и рельефной вязки. Тонкие и гладкие модели могут подчеркнуть и увеличить ритмы вашего лица, создавая ненужный эффект. Если у вас тонкие и нежные черты лица, вам подойдут гладкие и нежные фактуры. В этом случае крупная вязка и толстая пряжа могут сделать ваше лицо визуально более детским и незаметным. Если вы хотите добиться именно этого эффекта, используйте данное правило в качестве исключения», — поделилась Хоботилова.

Материалы по теме:
В чем встречать Новый год — 2025? Модные образы и цвета, идеи на год Зеленой Деревянной Змеи
В чем встречать Новый год — 2025?Модные образы и цвета, идеи на год Зеленой Деревянной Змеи
16 декабря 2024
Модные зимние шапки 2025: тренды сезона и советы стилистов
Модные зимние шапки 2025:тренды сезона и советы стилистов
13 декабря 2024

Второй важный критерий, по словам стилиста, это форма лица, и в данном случае работает правило «от обратного».

«Если круглое лицо, выбирайте удлиненные шапки-бини или шапки-лопаты, чтобы визуально вытянуть форму лица. Они помогут создать вертикальную линию, что сделает лицо более стройным. Если лицо квадратное или прямоугольное, открывайте лоб и выбирайте круглые варианты шапок с широкими отворотами. Это смягчит угловатые черты и придаст образу гармонии. Обладателям широкого подбородка стоит использовать уравновешивающий верх — объемный отворот у шапки поможет сбалансировать пропорции», — сообщила эксперт.

Материалы по теме:
Прически на Новый год 2025: топ-7 модных образов, фото и советы
Прически на Новый год 2025:топ-7 модных образов, фото и советы
12 декабря 2024
Новогодний дизайн ногтей 2024-2025: 20+ идей с фото
Новогодний дизайн ногтей 2024-2025:20+ идей с фото
29 ноября 2024

Универсальными головными уборами, которые подходят большинству людей и легко комбинируются с различными стилями одежды стилист назвала шапки средней вязки и средней длины.

Ранее стилист Анна Архипова рассказала о том, что меховые шапки и балаклавы будут в тренде зимой 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

      Президент Аргентины анонсировал соглашение о свободной торговле с США

      Россиянам назвали способ провести Новый год без вреда для здоровья

      Названы способы сэкономить при покупке авто

      Генетики рассказали о степени непереносимости алкоголя народами России

      В США оценили заявление Путина о дуэли с «Орешником»

      На Западе заявили об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

      Стилист назвала способы подобрать шапку под форму лица

      Россиянин побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам

      Фицо рассказал об отношении Зеленского к транзиту газа через Украину в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше