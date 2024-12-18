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15:26, 18 декабря 2024Ценности

Россиянкам посоветовали носить зимой шапки в стиле «славянский шик»

Стилист Анна Архипова: меховые шапки и балаклавы будут в тренде зимой 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стилистка Анна Архипова назвала россиянкам модные головные уборы на зиму 2025 года. Ее комментарий публикует издание «7 дней».

В тренде будут шапки без отворота бежевого, серого и пыльно-розового оттенков. Данные фасоны подойдут к любому образу, отметила эксперт. Кроме того, популярными окажутся шапки-ушанки — как классические варианты, так и из пушистого меха, кожи и вязаные.

Также специалистка посоветовала носить пушистые шапки в стиле «славянский шик», балаклавы, береты, утепленные косынки и шляпы-таблетки.

«Что касается цветовой гаммы — помимо базовых бежевого, серого и пыльно-розового, актуальны оттенки, гармонирующие с мехом и другими текстурами, а также цвета этого сезона: бордо, шоколад, карамель, хаки и красный», — добавила собеседница издания.

Ранее в декабре российский стилист Влад Лисовец назвал вульгарные сапоги трендом 2025 года.

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