Лисовец назвал вульгарные сапоги трендом 2025 года

Российский стилист Влад Лисовец назвал трендовый фасон сапог на 2025 год. Его комментарий публикует журнал «Первый женский».
По мнению эксперта, наиболее актуальными в следующем году окажутся остроносые, агрессивные и вульгарные варианты данной обуви. «Такие модели выглядят стильно, лаконично и женственно», — отметил он. В то же время популярны будут сапоги с широким голенищем и на объемной грубой платформе.
Кроме того, специалист пояснил, что в настоящее время отпала необходимость покупать обувь под цвет аксессуаров или одежды. Ее можно выбирать любого оттенка, который гармонирует с полным образом, а не его частями.
В ноябре Лисовец также посоветовал носить верхнюю одежду в стиле 50-х годов зимой.