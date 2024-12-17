Лисовец назвал вульгарные сапоги трендом 2025 года

Российский стилист Влад Лисовец назвал остроносые сапоги трендом 2025 года

Российский стилист Влад Лисовец назвал трендовый фасон сапог на 2025 год. Его комментарий публикует журнал «Первый женский».

По мнению эксперта, наиболее актуальными в следующем году окажутся остроносые, агрессивные и вульгарные варианты данной обуви. «Такие модели выглядят стильно, лаконично и женственно», — отметил он. В то же время популярны будут сапоги с широким голенищем и на объемной грубой платформе.

Кроме того, специалист пояснил, что в настоящее время отпала необходимость покупать обувь под цвет аксессуаров или одежды. Ее можно выбирать любого оттенка, который гармонирует с полным образом, а не его частями.

В ноябре Лисовец также посоветовал носить верхнюю одежду в стиле 50-х годов зимой.