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17:47, 17 декабря 2024Ценности

Лисовец назвал вульгарные сапоги трендом 2025 года

Российский стилист Влад Лисовец назвал остроносые сапоги трендом 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Российский стилист Влад Лисовец назвал трендовый фасон сапог на 2025 год. Его комментарий публикует журнал «Первый женский».

По мнению эксперта, наиболее актуальными в следующем году окажутся остроносые, агрессивные и вульгарные варианты данной обуви. «Такие модели выглядят стильно, лаконично и женственно», — отметил он. В то же время популярны будут сапоги с широким голенищем и на объемной грубой платформе.

Кроме того, специалист пояснил, что в настоящее время отпала необходимость покупать обувь под цвет аксессуаров или одежды. Ее можно выбирать любого оттенка, который гармонирует с полным образом, а не его частями.

В ноябре Лисовец также посоветовал носить верхнюю одежду в стиле 50-х годов зимой.

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