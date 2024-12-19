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23:10, 19 декабря 2024Мир

Сийярто заявил о начале кампании Украины против Венгрии

Сийярто: Украина начала против Венгрии безобразную кампанию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Украины в ответ на предложение рождественского прекращения огня начали против Венгрии безобразную кампанию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

Однако дипломат уточнил, что судить президента Украины Владимира Зеленского за это должен украинский народ.

По словам Сийярто, теперь ответственность за принятие предложения о рождественском прекращении огня лежит на главах государств, которые его получили, и им «придется отчитываться перед своими избирателями».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не получал никаких предложений по рождественскому перемирию от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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