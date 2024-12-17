В офисе Зеленского опровергли получение Киевом предложений по рождественскому перемирию

Подоляк: никаких предложений Киеву по рождественскому перемирию не было

Киев не получал никаких предложений по рождественскому перемирию от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Нет никаких предложений реально там, да и какие могут быть предложения, что значит рождественское прекращение огня», — отметил Подоляк.

11 декабря Орбан рассказал, что Венгрия предложила Украине на Рождество прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с Россией. Однако данную инициативу отвергли в Киеве.

Позднее стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опротестовал предложение о рождественском перемирии в присутствии коллег из стран Евросоюза. Это подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.