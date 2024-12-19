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10:11, 19 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о связанном с Трампом приказе группировке ВСУ в Курахово

Рогов: группировке ВСУ в Курахово приказали продержаться до инаугурации Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово приказали продержаться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно полученным оперативным данным, группировка украинских войск в городе Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации Трампа», — рассказал он.

При этом Рогов подчеркнул, что у находящихся в городе сил украинской армии есть четкое понимание, что долго они не протянут.

Ранее о продвижении российских военных в Курахово сообщил украинский аналитический проект DeepState. По данным карты проекта, под их контролем оказалась большая часть территорий на юге и востоке города.

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