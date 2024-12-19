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17:42, 19 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно об отставке главы департамента военной контрразведки ФСБ России

РВНП: генерал Юрьев ушел с поста главы департамента военной контрразведки ФСБ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Николай Юрьев

Николай Юрьев. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел с поста руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на свой источник.

Основными задачами департамента военной контрразведки ФСБ являются пресечение противоправной деятельности иностранных разведок в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, добывание разведывательной информации относительно ситуации в стране, пресечение террористической и диверсионной деятельности, а также обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках, заявлял Юрьев в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что начальник управления программ содействия ФСБ России генерал Василий Дворников ушел в отставку.

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