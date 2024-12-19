Суд продлил арест обвиняемой в получении взятки замминистра спорта российского региона

В Ростове суд продлил арест замминистра спорта Гадаровой по делу о взятке

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд продлил арест заместителю министра спорта Ростовской области Светлане Гадаровой по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

Гадарова обвиняется по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). По этой статье ей грозит до 6 лет лишения свободы. Суд продлил ей арест на 2 месяца до 20 февраля 2025 года.

Как установил суд, в конце 2023 года замминистра спорта в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей от мужа начальницы компании, которая хотела выиграть контракт от министерства. По информации следствия, чиновница помогла подрядчику с приемкой работ.

О задержании Гадаровой стало известно в сентябре.