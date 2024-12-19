Сукачев оценил предложение запретить иностранную музыку

Гарик Сукачев высказался против идеи депутатов запретить иностранную музыку

Рок-музыкант Гарик Сукачев прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Лугового о запрете иностранной музыки на российских стриминговых сервисах. Его цитирует «360».

«Идиоты и глупцы. Завтра могут Моцарта запретить. Ну это не все депутаты, а только кучка идиотов. Их в любой профессии можно найти», — заявил Сукачев, добавив, что сам слушает много разной музыки.

Ранее Луговой заявил, что допустимое присутствие иностранных исполнителей и композиций на российских музыкальных платформах должно быть ограничено до 20 процентов или полностью исключено.

До этого депутат Государственной Думы России Ольга Германова заявила, что рейтинги новогодних программ может поднять верный подбор тем и артистов.