Сырский рассказал Великобритании о чрезвычайно сложной ситуации

Сырский заявил о чрезвычайно сложной ситуации на фронте в разговоре с Радакином

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте является чрезвычайно сложной. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, сообщение опубликовано в Telegram-канале главкома ВСУ.

«Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной», — рассказал главком ВСУ.

Сырский рассказал об активизации боев одновременно в нескольких районах. В свою очередь, Радакин заверил украинского генерала в продолжении поддержки Украины Великобританией и планах по наращиванию военной помощи в 2025 году.

Ранее Сырский объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора. Он указал, что нападение на российский регион было необходимо по нескольким причинам.