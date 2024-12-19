npj Viruses: у гигантского вируса обнаружили клеточный ген

Ученые Гавайского университета в Маноа обнаружили, что гигантский вирус FloV-SA2 способен кодировать рибосомальный белок eL40, участвующий в создании рибосом — центральных механизмов всех клеток, которые преобразуют генетическую информацию в белки. Это первое свидетельство того, что эукариотический вирус обладает такой функцией. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Viruses.

Вирусы представляют собой пакеты генетического материала, окруженные белковой оболочкой, и размножаются за счет использования репликационных механизмов клеток-хозяев. Простые вирусы полностью зависят от ресурсов клетки, в то время как более крупные и сложные вирусы способны кодировать собственные белки. FloV-SA2 стал первым вирусом, у которого выявлена способность кодировать рибосомальный белок, что может менять работу рибосом в клетке-хозяине.

Пробы воды были взяты со станции ALOHA вблизи Оаху, Гавайи, после чего ученые выделили десятки вирусов, включая FloV-SA2, заражающий фитопланктон вида Florenciella. Подробный анализ вируса стал возможен благодаря микроскопическим исследованиям и дальнейшей работе в лаборатории.

Обнаружение вируса FloV-SA2 дополнило предыдущие данные о гигантских вирусах, которые, как выяснилось, могут кодировать белки, влияющие на метаболические процессы клетки-хозяина. Например, некоторые из этих белков участвуют в ферментации или восприятии света. В случае с белком eL40 исследователи предполагают, что его интеграция в рибосому способствует перенаправлению клеточного аппарата на производство вирусных белков вместо обычных.

Согласно гипотезе ученых, FloV-SA2 может изменять работу рибосом в клетке-хозяине таким образом, что клеточные ресурсы и энергия перераспределяются в пользу вируса. Открытие проливает свет на сложные взаимодействия вирусов с фитопланктоном, который играет ключевую роль в функционировании океанических экосистем. Это также подчеркивает значимость вирусов в биологических и эволюционных процессах океана.