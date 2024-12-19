Убийце генерала Кириллова инкриминировали теракт

«Ъ»: убившему генерала Кириллова гражданину Узбекистана инкриминировали теракт

Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, убившего начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, инкриминировали терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Сотрудники ГСУ СКР инкриминировали Курбанову совершение теракта, в результате которого погибли <...> Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Фигурант полностью признал свою вину, рассказав, что заказчиками преступления выступали сотрудники украинских спецслужб», — указано в материале.

Отмечается, что для допроса пришлось привлечь переводчика, поскольку Курбанов не говорил по-русски. Он подчеркнул, что куратор с Украины обещал ему 100 тысяч долларов и проживание в стране Евросоюза за убийство генерала.

Ранее венгерский политолог Георг Шпетле раскрыл мотив Киева в убийстве Кириллова. «Именно Кириллов раскрыл, что Украина хотела изготовить так называемую грязную бомбу. Очевидно, поэтому его и хотели убить», — уверен эксперт.