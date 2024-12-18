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23:43, 18 декабря 2024Мир

В Венгрии раскрыли мотив СБУ в убийстве Кириллова

Политолог Шпетле: Кириллова убили из-за раскрытия планов Киева о грязной бомбе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

За убийством начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит, вероятно, Служба безопасности Украины (СБУ) из-за раскрытия планов Киева по созданию грязной бомбы. Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, передает Magyar Nemzet.

«Именно Кириллов раскрыл, что, по данным российской разведки, Украина хотела изготовить так называемую грязную бомбу. Очевидно, поэтому его и хотели убить», — уверен эксперт.

Он также напомнил, что грязную бомбу применяют для радиоактивного заражения территории, что приводит к уничтожению сельскохозяйственных и водных угодий, а также к распространению заболеваний.

Ранее в США оценили последствия убийства Кириллова для переговоров России и Украины. По мнению экс-сотрудника ЦРУ Ральфа Гоффа, подобные действия Киева являются «ошибочными».

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