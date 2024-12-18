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23:15, 18 декабря 2024Мир

В США оценили последствия убийства Кириллова для переговоров

NYT: в ЦРУ увидели «обратный» эффект от убийства Кириллова для переговоров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может оказать обратный эффект на переговоры России и Украины. Об этом эксперты рассказали изданию The New York Times (NYT).

По словам бывшего главы резидентуры ЦРУ Дугласа Лондона, убийство Кириллова будет нести «психологический эффект», однако на боеспособности Вооруженных сил (ВС) России оно не скажется. Другой экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф отметил, что подобные действия Киева являются «ошибочными».

«Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — оценил он последствия убийства генерала.

Ранее сообщалось, что погибший при взрыве Кириллов предупреждал об охоте на него. «Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

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