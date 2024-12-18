Погибший генерал Кириллов предупреждал об охоте на него

Губернатор Ситников заявил, что генерал Кириллов предупреждал об охоте на него

Погибший при взрыве генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупреждал об охоте на него, об этом в Telegram-канале заявил его товарищ, губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», — сказал глава региона.

Он отметил, что это связано с раскрытием деятельности тайных биологических лабораторий, в том числе на территории Украины. Ситников выразил уверенность, что преступление будет раскрыто, а виновные понесут наказание.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

