Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:39, 19 декабря 2024Бывший СССР

Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

Генштаб ВСУ взял ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Octav Ganea / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли ответственность за удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов"», — утверждается в сообщении. При этом в Генштабе ВСУ заявили об отсутствии подробной информации об ударе.

Утром 19 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Украина совершила массированную атаку на российский регион. По его информации, ВСУ ударили по Ростовской области тремя ракетами и более 30 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о серьезных нарушениях в работе Минпросвещения. В ведомстве прошли масштабные проверки

      Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

      42-летняя Алена Водонаева показала откровенное декольте

      Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран на прямой линии Путина

      В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

      Названа цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве

      В США признали уничтожение Россией четырех украинских Patriot

      Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

      В «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы

      Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше