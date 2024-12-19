Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

Генштаб ВСУ взял ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли ответственность за удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов"», — утверждается в сообщении. При этом в Генштабе ВСУ заявили об отсутствии подробной информации об ударе.

Утром 19 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Украина совершила массированную атаку на российский регион. По его информации, ВСУ ударили по Ростовской области тремя ракетами и более 30 БПЛА.